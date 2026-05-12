愛知県で愛され続ける人気スイーツ「ぴよりん」が、トヨタ自動車のGAZOO Racing（GR）と初のコラボレーション♡2026年5月16日（土）より、ラリーカーをイメージした特別なぴよりんや限定アクリルスタンドが登場します。赤と黒をまとったキュートなビジュアルは、思わず写真を撮りたくなる可愛さ。WRC日本ラウンド開催を記念した、今だけのスペシャルなコラボをぜひチェックしてみてくだ