女優で歌手の知念里奈（45）が12日、自身のインスタグラムを更新。観劇に訪れた95歳の祖母とのハグショットを公開した。「観劇に来てくれた95歳になるおばあちゃん」とつづり、上演中のミュージカル「メリー・ポピンズ」の観劇に訪れた祖母とのショットを披露した。「『生きてるうちはまた観にくるさー』と言い残して無事に帰沖しました」とつづった。「ありがとうまた観てもらえるように頑張ります」と知念。「祖母に寄