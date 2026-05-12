高校生1人が死亡した福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバス事故について、金子恭之国土交通相は12日の閣議後記者会見で「部活動をはじめとした学校教育活動における移動時の安全確保にどのような対策が効果的か文部科学省とともに検討したい」と述べた。自家用車やレンタカーで対価を得て人を運ぶ違法の「白バス」行為に当たるかどうかは「運行形態などを確認中で、確認された事実関係を踏まえて判断する」と述べるにとど