女優で声優の池谷のぶえ（54）が12日、Xを更新。中東情勢の悪化により、原油を原料としたナフサ由来の製品の供給不安に思いをつづった。カルビー「ポテトチップス」の一部商品パッケージが白と黒の2色で販売されると報じられ、SNS上でも話題となっている中、池谷は「昨日白髪染に行ったら、薬剤塗布後いままではサランラップで頭を密閉していたのに、タオルで代用になった」と変化に言及。「小さな頃からお世話になってるお菓子も