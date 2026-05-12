「何歳になっても我が子は可愛い」という親心。しかし、その優しさが30歳を過ぎた我が子の「自活する力」を奪っているとしたら、それは愛情ではなく「共依存」かもしれません。今回は、年金暮らしの65歳夫婦と二人の子どもの事例を通し、川淵ゆかりFPが「共依存関係」の落とし穴と脱却のヒントを紐解いていきます。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。実家に居座る30代の子どもた