ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！文字をバラバラにして眺めてみると、意外な言葉が隠れていることに気づくはずです。頭を柔らかくして、1分以内での正解を目指しましょう！問題：「げ た た あ つ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。げ た た あ つヒント：最後の文字は「げ」答えを見る↓↓↓↓↓正解：たつたあげ正解は「たつたあげ」でした。▼解説正解は、鶏肉などに下味をつ