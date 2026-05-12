Image: James Pero / Gizmodo US 昨今よく話題になるAIガジェット。スマホの代替またはスマホと一緒に使うアクセサリーで、ポケットの中のスマホを取り出す必要なくちょっとしたタスクができるのが便利だと言われています。が、今のところ、まだ実用的な製品はでてきていません。すでにディスコンしたものもあり、まだ市場は超初期段階にあります。その市場にまた1つAIガジェットが登場。星