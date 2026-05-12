ルームウェアブランド「SNIDEL HOME（スナイデルホーム）」は、5月14日（木）から、テレビアニメ『ルーニー・テューンズ』に登場するトゥイーティーをデザインした限定コレクションを、全国の店舗や公式オンラインストアなどで発売する。【写真】日焼けデザインが初登場！コレクションのラインナップ■夏仕様のトゥイーティーが登場今回コラボレーション第4弾として発売される限定コレクションは、アイスクリームを片手にサ