ロベルト・デ・ゼルビ新監督が率いる名門は、いまだ降格の危機から抜け出せていない。現地５月11日に開催されたプレミアリーグの第36節で、残留ラインぎりぎりの17位に沈むトッテナムは、田中碧が所属する16位のリーズとホームで対戦。50分にマティス・テルの得点で先制するも、74分に同点弾を許し、１−１の引き分けに終わった。１ポイントの獲得に留まり、降格圏に位置する18位のウェストハムとの勝点差は「２」。残留へ、