サントリーは12日までに、『サントリー生ビール〈夏生〉』を7月7日から全国で数量限定で発売すると発表した。【写真】こんなのもらえるの!?限定で当たる「電動サン生急冷器」『サントリー生ビール』は、日常に寄り添う定番ビールを目指し、“飲みごたえと飲みやすさ”を両立した商品。昨年12月から「沁みわたるのどごし」の生ビールとして中味・パッケージを刷新し、1〜4月の販売数量は対前年115％と好調に推移している。同