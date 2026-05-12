小泉進次郎防衛相は12日の記者会見で、ニュージーランドが導入を検討する海上自衛隊の最新鋭護衛艦「FFM」（もがみ型）能力向上型の輸出に意欲を示した。オーストラリアもFFMをベースに海軍新型艦を日本と共同開発するとして「ニュージーランドが選定すれば、防衛協力の深化や3カ国の相互運用性向上につながる」と語った。今月下旬にシンガポールで開かれるアジア安全保障会議（シャングリラ会合）に合わせ、ニュージーランド