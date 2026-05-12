米紙ウォールストリート・ジャーナルのアプリのアイコン（共同）【ニューヨーク共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）は11日、米軍のイラン攻撃を巡る政権内部の動きを報じた複数の記者に関する記録の提出命令を大陪審から受け取ったと伝えた。司法省は、イラン攻撃の機密情報の報道に対する調査を進めている。同紙によると、報道機関への記録提出命令が出るのは異例。WSJを発行するダウ・ジョーンズの広報責任者は