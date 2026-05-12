11日、参議院決算委員会において、自民党の藤井一博議員が同郷の赤沢亮正経済産業大臣を相手に「地元トーク」を展開し、議場を大きな笑いに包む一幕があった。【映像】国会爆笑の瞬間（実際の様子）藤井議員は「私の住んでいるところは鳥取県の中部地域、湯梨浜町でございます。赤沢大臣のまさにご地元選挙区でございまして、今ちょっと（赤沢大臣と）アイコンタクトをしましたけれども」と切り出すと議場に笑いが漏れた。続