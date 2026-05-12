きょうの東京株式市場、日経平均株価は値上がりして取引が始まりました。上げ幅は一時、800円を超え、今月7日につけた終値ベースでの史上最高値6万2833円を上回る場面もありました。中東情勢をめぐる混乱がなお続くなか、原油の先物価格は高止まりしていますが、きのうのアメリカでの株高を受け、東京市場でもAI・半導体関連株に買い注文が広がり、相場全体を押し上げています。ただ、ある市場関係者は、これまで日経平均をけん引