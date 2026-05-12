日本ではスマホ法が2025年12月18日に施行され、AndroidスマートフォンやiPhoneで「チョイススクリーン」と呼ばれるデフォルトブラウザの選択画面が表示されるようになりました。同様の仕組みはEUなどでも採用されており、EUではブラウザ選択画面ですでに600万人以上のユーザーがFirefoxを選択していることが明らかになっています。Six Million Selections Later: How the DMA Is Giving People Browser Choice - Open Policy &