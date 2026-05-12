ポール・マッカートニーのビートルズ解散後初となるロックンロール殿堂での大規模な展示会が暗礁に乗り上げている。米芸能ニュースサイト「ページ・シックス」が１１日、報じた。米オハイオ州クリーブランドの「ロックの殿堂」博物館で開催される展覧会「ポール・マッカートニーとウイングス」は５月１５日から開幕する予定だったが、展示品の一部がクリーブランドへの輸送に問題が生じているという。これはポールのヴィンテ