麻婆春雨を作るとき、わざわざ春雨を別ゆでしたり、お湯で戻したりしていませんか？実はそのひと手間、いらないんです。乾燥したままの春雨を肉の旨みたっぷりの煮汁で直接煮込むことで、春雨がスープをぐんぐん吸収。仕上がりはつるんとしているのに、一噛みするごとに凝縮された旨みがあふれ出し、ごはんが止まらなくなるおいしさです。『麻婆春雨』のレシピ材料（2〜3人分）緑豆春雨……1袋（約100g） 豚ひき肉……150g きく