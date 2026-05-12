なぜ植物の性はややこしいの？植物が種子を作る上で生殖器官が複雑なワケ 花は生殖器官で有性生殖で種子をつくるが、無性生殖もあるから 全陸上植物の約90％をしめる被子植物の多くは、めしべ、おしべがひとつの花にある両性花ですが、トウモロコシのように、1本におばなとめばながあって、それが違う位置にある被子植物もあるので、植物の性は一筋縄ではいきません。 裸子植物はマツのようにおばな、めばなが1本の木に分か