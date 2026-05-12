ドル買い広がる、米イラン出口見えずドル円157.50円まで上昇 ドル買い優勢、ドル円は157.50円まで上昇。 トランプ米大統領はイランからの回答を「ゴミ同然、最後まで読んでいない」と切り捨て。イラン側は米国は提案を受け入れる以外に選択肢はないとしており、依然として平行線をたどっている。どちらも妥協する気配はない、かといって戦闘を再開する気配もなく膠着状態に陥っている。 片山財務相はベッセント米財務長