東京時間10:17現在 ＮＹ原油先物JUN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝98.70（+0.63+0.64%） NY市場で続伸となったNY原油先物は時間外でも堅調。イラン情勢の終結が見えず、警戒感が広がっている。