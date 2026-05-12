天保通関地で税関検査を受ける農機を積んだトラック。（昆明＝新華社配信）【新華社昆明5月12日】中国雲南省文山チワン族ミャオ族自治州麻栗坡（まりつは）県の対ベトナム国境にある天保通関地でこのほど、複数の中国雲南省製の農機が税関検査に合格し、ベトナムへ相次ぎ輸出された。東南アジア各地では春の農作業が本格化している。輸出された農機はコンパクトで操作がしやすく、丘陵地から平野部まで使用でき、水稲やサトウ