フィットネスプロデューサーで“カリスマ“トレーナーとしても知られるAYAが12日、自身のインスタグラムを更新。マタニティーショットを公開した。2024年7月7日、自身のSNSでクロスフィットアスリートの真伍との結婚を発表。今年1月に第1子妊娠を発表していたAYA。この日は「あっという間に『臨月』を迎えました」とつづり、夫と大きなおなかに手を添えるマタニティーショットを投稿。「夫婦2人きりの時間は残すところあと