俳優柳川るい（28）が、12日までにインスタグラムを更新。芸能活動の引退を報告した。柳川は「この度、芸能活動を引退することとなりました」と報告。「これに伴い、2026年4月30日をもちまして契約満了によりFlatentertainmentを退所いたします」と説明し、「関わってくださった全ての関係者の方々、応援してくださった全ての方々には感謝しかありません。ありがとうございました」と感謝の言葉で結んだ。柳川は今年公開の映画「教