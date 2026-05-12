5月5日に開幕したAFC U17アジア杯サウジアラビア2026を戦っているU-17日本代表は、開幕から2連勝。勝点を6に伸ばし、グループステージ突破とそれに伴って与えられるFIFA U-17ワールドカップ出場権に王手をかけている。12日19時(日本時間25時)から行われるU-17インドネシア代表との第3戦に向けて、11日夜に日本は前日トレーニングを実施。相手の出方も想定しつつ、ボールの動かし方や連係面などを確認した。小野信義監督は「