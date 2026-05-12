Ｄ＆Ｍカンパニーはストップ高カイ気配。１１日取引終了後、株主優待制度を導入すると発表した。毎年１１月末時点で３００株以上保有する株主を対象に、継続保有の条件に応じて電子ギフトを贈呈する。これを好感した買いが膨らんでいる。 出所：MINKABU PRESS