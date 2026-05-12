東映アニメーションは高い。１１日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を８８０億円から９３６億円（前の期比７．２％減）、純利益を１９１億円から２５０億円（同５．８％増）へ上方修正すると発表した。海外の版権事業が想定を上回り好調に推移したことや、年間を通して円安基調で推移したことが要因。有価証券売却益の計上なども寄与する見込み。配当予想も４１円から４４円（前の期４１円）に増額した