東京センチュリーは続急騰し、上場来高値を更新した。１１日の取引終了後、３１年３月期を最終年度とする中期経営計画（２７年３月期～）を発表した。３１年３月期に最終利益２０００億円（２６年３月期実績は１１１２億９９００万円）を目指す。また、長期ビジョンとして３６年３月期の最終利益目標に４０００億円を掲げた。同時に２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示。最終