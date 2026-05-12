ミネベアミツミは４日続伸。約３カ月ぶりに年初来高値を更新した。１１日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について最終利益を７１０億円から９９０億３４００万円（前の期比６６．６％増）へ上方修正すると発表した。３期ぶりに最終最高益を更新する見通しを示し、これが買い材料視されている。 保有する金融資産を公正価値で測定した結果、評価益が計上される見込みとなったため。なお、売上高予想も１兆６０００億円