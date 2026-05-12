[5.11 ポルトガル・リーグ第33節 ジル・ビセンテ 1-3 アロウカ]ポルトガル・リーグ第33節が11日に行われ、MF福井太智が所属する11位アロウカは敵地で6位ジル・ビセンテに3-1で勝利した。先発フル出場した福井は2-1で迎えた後半37分、FWディラン・ナンディンのアシストからダメ押し弾を奪取。今季3ゴール目で試合を決定づけた。アロウカは3戦ぶりの白星。10位に順位を上げた。最終節は16日に開催され、ホームで17位トンデラと