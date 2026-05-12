開催：2026.5.12 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 3 - 2 [ヤンキース] MLBの試合が12日に行われ、オリオールパークでオリオールズとヤンキースが対戦した。 オリオールズの先発投手はブランドン・ヤング、対するヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズで試合は開始した。 3回表、2番 ベン・ライス 5球目を打って左中間スタンドへのツ&