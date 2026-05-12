開催：2026.5.12 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 7 - 2 [エンゼルス] MLBの試合が12日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとエンゼルスが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨ、対するエンゼルスの先発投手はブレント・スーターで試合は開始した。 2回裏、9番 ブラヤン・ロッキオ 3球目を打ってライ