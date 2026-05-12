曙ブレーキ工業 [東証Ｐ] が5月12日午前(10:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の40億円の黒字→48億円の黒字(前の期は22.7億円の赤字)に20.0％上方修正した。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の32.5億円→40.5億円(前年同期は15.6億円)に24.6％増額し、増益率が2.1倍→2.6倍に拡大する計算になる。 株探ニュӦ