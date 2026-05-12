第5回全日本相撲個人体重別選手権大会が10日、東京都千代田区の靖国神社相撲場で行われた。この大会は、10月に開催予定の世界相撲選手権大会および世界ジュニア相撲選手権大会の日本代表選考試合。ジュニア（高校生以下）は男女3階級ずつ、シニアは男女4階級ずつ、それぞれ選抜された国内大会成績上位者によるハイレベルな熱戦が繰り広げられた。また、この日は国際相撲連盟顧問で大相撲の元横綱・白鵬翔氏（41）が来場。男子の