東日本学生相撲新人選手権大会が10日、東京都千代田区の靖国神社相撲場で開催された。17校から計68人の新人選手が参加し、水島礼煌（富山・高岡向陵高―日大）が頂点に立った。全国高校選抜大会8強の実績を持つ水島は、得意の右四つで前に出る力強い相撲で勝ち進み、自身初の個人タイトルを獲得した。初戦で世界ジュニア王者の麻田遥人（和歌山・箕島高―東洋大）に完勝。「1回も勝てたことなかったので一番うれしかった」と、