天皇、皇后両陛下が６月１３〜２６日の日程で、オランダとベルギーを国賓として公式訪問されることが１２日午前の閣議で決まった。国際親善を目的とした外国訪問で、両陛下が２か国を同時に訪ねられるのは天皇陛下の即位後初めて。首席随員として石破茂前首相が同行する。宮内庁によると、両陛下は６月１３日に政府専用機で東京・羽田を出発し、２０日までオランダに滞在。同日からベルギーを訪れ、２６日に帰国される。両国で