【ワシントン共同】米ホワイトハウスは11日、トランプ大統領（79）が26日にワシントン近郊の軍医療施設で定期健康診断を受けると発表した。昨年4月の健康診断では医師が「極めて健康」との見解を示し、10月の診断では「並外れて健康」とされていた。トランプ氏は今年6月14日に80歳となる。