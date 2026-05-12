プロレスラーのフワちゃんが11日深夜放送のABCテレビ「東出昌大の野営デトックス」（月曜深夜0・00）に出演。不便な山奥での気づきを口にした。同番組は、5年前から山奥で生活する俳優・東出昌大が、都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ1泊2日の野営生活を行い、ゲストのメンタルデトックスを目指す「野営ヒューマンドキュメント」。前回に引き続き、ゲストのフワちゃんと、柔道家からプロレスラーに転向したウルフア