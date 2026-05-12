◆米大リーグオリオールズ３―２ヤンキース（１１日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）ヤンキースが敵地のオリオールズ戦に逆転負けし、４連敗となった。６回まで先発ウェザーズがノーヒットに抑えていたが、７回先頭打者に安打を許すと、１死後に四球を出して一、二塁に。投球数が１０１球となったこともあって、ヤンキースは２番手にヘッドリックを起用した。ところが、左腕が投げた甘く入ったスライダー