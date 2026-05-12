卓球をするロボットが、トップクラスの人間選手を打ち負かす能力を実証した。 【写真】優勝タイムは人間の世界記録超え北京で行われたロボット・ハーフマラソン 「実世界のスポーツにおける人工知能の画期的な瞬間」と評される成果をもたらしたのは、ソニーが開発した「ソニー・エース」という、ラケットを振るロボットアームだ。実験のために東京の本社にオリンピック規格の卓球台が