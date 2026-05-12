様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ディズニー「クラシックプー」デザインの晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘が登場。外側はシンプルなストライプ柄、内側に「クラシックプー」の温かみのあるアートが両面印刷で表現された、日差しも雨もしっかり防ぐ55cmサイズの晴雨兼用折りたたみ傘です☆ スケーター ディズニー「クラシックプー」晴雨兼用両面