記事ポイント大阪市内出張のローストビーフ食べ放題ケータリング「無限ミートケータリング」が、HPリニューアルを記念して全プラン半額キャンペーンを実施中先着10社限定・2026年6月末までの申し込み分が対象で、3,000円（税込）のライトコースが1,500円から利用できます機材搬入・設営・配膳・撤収まですべてスタッフが対応し、幹事の手間ゼロで本格ケータリングが実現します 社内の懇親会やキックオフイベントを盛り上げた