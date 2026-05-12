１０日、応急管理部の自然災害工程救援貴陽基地で、ポンプによる消火活動を実演する消防士。（貴陽＝新華社記者／楊文斌）【新華社貴陽5月12日】中国の全国防災・減災デー（5月12日）を前に、貴州省貴陽市では応急管理部の自然災害工程救援貴陽基地が貴陽消防救援機動支隊と合同で防災・減災の啓発イベントを開いた。科学普及の講演や装備の展示、実技訓練、体験プログラムなどを通じ、市民の防災・減災意識の向上を図った。１０