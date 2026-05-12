選択的夫婦別姓の実現が遠のいている。政府は「旧姓の法制化」の方針を打ち出し、旧姓のみを公的書類に記載できるようにする「旧姓単記」の法整備を目指すとされているが、実現性は不透明だ。そんななか、選択的夫婦別姓の法制化に向けて活動する一般社団法人「あすには」がエイプリルフールの啓発企画として「同じ名字の人と出会える婚活パーティ」を開催すると話題を呼んだ。【激レアさん】結婚を機に「妻の名字」へと変更した