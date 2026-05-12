離婚を決意したとき、多くの女性は「自分には十分な収入がないから、親権は取れないはず」と思い込んでいる——しかし、その思い込みが最悪の事態を招くことがある。お金の不安から相手の要求に押し切られ、今月（2026年4月）から導入された「共同親権」に安易に同意してしまった結果、離婚後も子どもの進学や医療で元夫に干渉され続け、「終わらない支配」を受けるケースがこれから間違いなく急増するのだ。数多く