かつて福岡・中洲の夜の街で絶大な人気を誇った、35歳の妻と53歳の夫が登場した 。妻は当時、九州最大級と称されたキャバレー「日本一の桃太郎」に勤務し、月に最高で270もの指名を受けるほどの圧倒的なNo.1ホステスだったことが明かされた。【映像】胸の谷間からお札をとり…ホステス時代の妻（現在の姿も）2026年5月10日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』では、宮城県仙台市に暮らす新婚夫婦、佐々木晋一郎さん（53）