俳優の高橋英樹が11日に自身のアメブロを更新。右足のくるぶしに異変を感じ、急遽病院を訪れたことを報告した。【映像】2日連続で病院へ…高橋真麻、子どもたちにトラブルこの日、高橋は「まず、急なことでしたが私の右くるぶしに水がたまり」と、予期せぬ身体のトラブルに見舞われたことを告白。「こんなこと！初めて！」といい、仕事のミーティング前に病院を受診したことを明かした。続けて、ミーティングから帰宅後の笑