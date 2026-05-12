旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日に合わせたロシアとウクライナの３日間の停戦期間が１１日、終了した。期間中も攻撃が続いたとして、双方が相手の停戦違反を批判している。３日間の停戦は、トランプ米大統領が要請していた。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１１日夜のビデオ演説で、前線で戦闘が続いたとして「ロシアに戦争を終結させる意図がないことは明らかだ」と非難した。ウクライナ軍参謀本部によると、