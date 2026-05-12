『おかあさんといっしょ』12代目「体操のお兄さん」を務めた“誠お兄さん”こと福尾誠が、12日までに自身のインスタグラムを更新。メガネ姿のイメチェンショットを公開した。【動画】“娘”と一緒に逆上がり、パパ役の福尾誠（CMより）コメントで「お知らせです」「ポカリスエット 新WEBCM「汗をほめよう」篇に出演させていただいております！」などと報告。鉄棒の逆上がりを娘に教える父親を演じており、「今まさに、逆上がり