ドジャースのアーロン・ベイツ打撃コーチが11日（日本時間12日）、本拠でのジャイアンツ戦の試合前に取材対応。屋外でのフリー打撃を行った大谷翔平投手（31）に言及した。開幕からここまで40試合で打率・241、10試合、46打席ノーアーチが続いている大谷はこの日の試合前練習で今季3度目となるグラウンドでのフリー打撃を行い、特大の160メートル弾を含む計52スイング17本の柵越えを披露した。大谷が屋外でフリー打撃を行う