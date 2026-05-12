2026年5月31日。いよいよ、嵐が活動を終了する日が迫ってきました。【現地写真】5人のメンバーカラーや、有名曲の歌詞を連想させる言葉など福岡は嵐一色に。ついにはマクドナルドの中にまで…北海道で始まったツアーも1度目の東京、そして名古屋の公演がすでに終わり、4月24〜26日に嵐はみずほPayPayドーム福岡（以下PayPayドーム）での公演に臨みました。私が参加した4月26日は福岡公演の最終日で、それは“5人が嵐として福